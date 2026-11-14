Забравшийся на вагон электрички подросток попал в больницу с тяжелыми травмами в Краснодаре
Школьник получил тяжелые травмы от удара электрическим током после того, как забрался на крышу вагона электропоезда в Краснодаре. Пострадавшего госпитализировали в детскую краевую больницу. Обстоятельства происшествия выясняют транспортные полицейские.
Инцидент произошел вечером 13 ноября в поселке Знаменском Краснодара. В 18:45 в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что несовершеннолетний получил удар током на железнодорожном пути.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что пострадавший — несовершеннолетний житель Краснодара. Подросток занимался зацепингом — забрался на крышу вагона электропоезда, следовавшего по маршруту Краснодар—Армавир. Во время этого он получил удар электрическим током.
В результате подросток получил тяжелые травмы. Его доставили в детскую краевую больницу.
Сейчас транспортные полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.