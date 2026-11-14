Жители Кубани сдали около 90 тысяч порций крови с начала 2026 года
Служба крови Краснодарского края с начала 2026 года заготовила более 50 тыс. литров цельной крови. За это время жители региона совершили около 90 тыс. донаций. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубани Владимир Крушельницкий.
Собранная кровь позволила обеспечить больницы региона необходимыми запасами для плановых и экстренных операций, а также лечения пациентов с хроническими заболеваниями.
Отдельное внимание в Краснодарском крае уделяют заготовке редких компонентов крови. В регионе формируют запас иммунной плазмы, которая используется для производства препарата, предотвращающего резус-конфликт у новорожденных. С начала года для этих целей заготовили 65 литров плазмы.
Для привлечения доноров специалисты краевой станции переливания крови регулярно проводят выездные акции «День донора» в муниципалитетах. Медицинские работники каждую неделю выезжают в районы края, чтобы жители могли сдать кровь по месту жительства.
С начала 2026 года специалисты провели 114 таких выездов. В них приняли участие более 6 тыс. человек.
До конца года запланировано еще 16 выездных донорских акций. Их проведут в девяти районах Краснодарского края.
Всего с начала года жители региона совершили около 90 тыс. донаций, а служба крови заготовила более 50 тыс. литров цельной крови и 65 литров иммунной плазмы.