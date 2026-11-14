На протесты во Франции вышли 100-200 тыс. человек
МВД Франции сообщило, что на субботние протесты по всей стране вышли 106 тыс. человек. В ведомстве отметили, что на прошлой неделе протестующих было 146 тыс. Вместе с тем межсоюзная молодежная группа — организаторы акций — сообщила, что по всей стране протестуют 200 тыс. человек, в Париже — 100 тыс. На прошлой неделе, по данным группы, на протестах было 250 тыс. по стране и 75 тыс. — в столице, передает Le Figaro.
Самые многочисленные акции, помимо Парижа, проходят в Бордо, Лионе, Нанте, Тулузе. Как сообщает издание, в Париже на площади Нации — конечной точке марша демонстрантов — полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Это вызвало панику в толпе, кто-то из протестующих начал кричать «ACAB» (all cops are bastards, «все полицейские» — ублюдки»), бросать предметы в сотрудников правопорядка. Самых активных демонстрантов задержали.
Протесты во Франции начались в сентябре с выступлений учащихся лицеев из-за нехватки учителей, переполненных классов, перегруженного расписания, плохого оснащения учебных заведений. После к ним присоединились профсоюзы, медработники, таксисты и расширили повестку: рост стоимости жизни, сокращение расходов бюджета, отмена индексации пенсий. В ответ власти начали диалог с представителями лицеев и профсоюзов, пообещали увеличить бюджет на образование, пересмотреть систему поступления в вузы.