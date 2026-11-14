На протесты во Франции вышли 100-200 тыс. человек

Протесты во Франции начались в сентябре с выступлений учащихся лицеев из-за нехватки учителей, переполненных классов, перегруженного расписания, плохого оснащения учебных заведений. После к ним присоединились профсоюзы, медработники, таксисты и расширили повестку: рост стоимости жизни, сокращение расходов бюджета, отмена индексации пенсий. В ответ власти начали диалог с представителями лицеев и профсоюзов, пообещали увеличить бюджет на образование, пересмотреть систему поступления в вузы.