Спасатели вывели из леса четырех туристов в Апшеронском районе Кубани
Четыре жителя Ставропольского края заблудились в лесу в районе Бычковых ванн под Хадыженском. На помощь туристам выехала дежурная смена Апшеронского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».
Как сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС», в лесу находились мужчина и три женщины. Потеряв ориентиры, они поняли, что не смогут самостоятельно найти дорогу обратно, и обратились в службу спасения.
Туристы передали спасателям геолокацию, что позволило оперативно определить их местоположение. Их вывели из леса и проводили к личному автомобилю.
Медицинская помощь никому из группы не потребовалась.