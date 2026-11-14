Ночью над акваториями Черного и Азовского морей сбили беспилотники ВСУ
В ночь на 14 ноября российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Всего за ночь военные перехватили 29 БПЛА самолетного типа над акваториями двух морей и территориями пяти регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации федерального ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также Московским регионом. Еще несколько аппаратов перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.
Утром 14 ноября беспилотную опасность объявили в шести муниципалитетах Краснодарского края. В их числе Анапа, Новороссийск и Геленджик.
На фоне предупреждения Антитеррористическая комиссия Краснодарского края обратилась к жителям с просьбой не публиковать фото- и видеоматериалы с военным и служебным транспортом. Также запрещена съемка объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.