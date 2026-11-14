Ночью над акваториями Черного и Азовского морей сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 14 ноября российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Всего за ночь военные перехватили 29 БПЛА самолетного типа над акваториями двух морей и территориями пяти регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.