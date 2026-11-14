Стало известно, куда жители Кубани и Дона поедут на новогодние праздники

«В предстоящем новогоднем сезоне жители юга России поедут в Москву и Петербург, в города Поволжья и соседние регионы на том же юге. Кто-то хочет провести праздники с родными, кто-то — в большом городе, а кому-то достаточно выбраться на несколько дней в соседний регион, чтобы сменить обстановку и не тратить много времени на дорогу. При этом путешественники не спешат покупать билеты заранее, в этом году горизонт покупки билетов ниже, и часть пользователей решает, куда ехать, уже ближе к праздникам. Пока что чек на новогодние железнодорожные поездки выше, чем в прошлом ноябре: это связано не столько с изменением тарифов, сколько с поведением пользователя — среди ранних покупок выше доля купе и длинных поездок, а ближе к праздникам люди начнут докупать плацкарт и более доступные билеты для коротких направлений»,— рассказал Эмиль Зиядинов, директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту».