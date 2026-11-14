Стало известно, куда жители Кубани и Дона поедут на новогодние праздники
Жители Краснодарского края на период новогодних праздников чаще всего покупают железнодорожные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Топ направлений также дополняют Волгоград, Воронеж, Саратов, Сочи и Эстосадок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты сервиса путешествий «Туту».
По данным аналитиков компании, среди авианаправлений в пятерку самых популярных входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. В автобусном рейтинге за Москвой и Краснодаром следуют Минеральные Воды, Анапа и Майкоп. В число лидеров среди зарубежных авианаправлений входят Ереван, Стамбул и Тбилиси.
Жители Ростовской области на новогодние праздники поездом поедут в Москву и Санкт-Петербург, Адлер, Сочи и Краснодар. В число самых популярных направлений также входят Кисловодск, Минеральные Воды, Эстосадок, Анапа и Казань.
«В предстоящем новогоднем сезоне жители юга России поедут в Москву и Петербург, в города Поволжья и соседние регионы на том же юге. Кто-то хочет провести праздники с родными, кто-то — в большом городе, а кому-то достаточно выбраться на несколько дней в соседний регион, чтобы сменить обстановку и не тратить много времени на дорогу. При этом путешественники не спешат покупать билеты заранее, в этом году горизонт покупки билетов ниже, и часть пользователей решает, куда ехать, уже ближе к праздникам. Пока что чек на новогодние железнодорожные поездки выше, чем в прошлом ноябре: это связано не столько с изменением тарифов, сколько с поведением пользователя — среди ранних покупок выше доля купе и длинных поездок, а ближе к праздникам люди начнут докупать плацкарт и более доступные билеты для коротких направлений»,— рассказал Эмиль Зиядинов, директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту».
Средний чек на новогоднюю поездку, оформленную в ноябре, составил 12,1 тыс. руб. для железнодорожных билетов и 8,5 тыс. руб. для автобусных. Для перелетов по России показатель достиг 28,2 тыс. руб., за рубеж — 36,8 тыс. руб. Среди железнодорожных билетов больше половины приходится на плацкарт, но по сравнению с прошлым сезоном доля купе увеличилась на 3,5%.
В исследовании учтены билеты, оформленные через «Туту» до 12 ноября года на поездки с 25 декабря по 10 января. В компании уточнили, что рейтинг отражает ранние бронирования и может измениться по мере приближения праздников.