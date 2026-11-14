С начала года в авариях с участием СИМ на Кубани пострадали 166 человек

В Краснодарском крае с начала 2026 года в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли три человека. Еще 166 человек получили травмы. Всего в регионе за этот период произошло 257 аварий с электросамокатами и другими СИМ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.