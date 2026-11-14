С начала года в авариях с участием СИМ на Кубани пострадали 166 человек
В Краснодарском крае с начала 2026 года в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли три человека. Еще 166 человек получили травмы. Всего в регионе за этот период произошло 257 аварий с электросамокатами и другими СИМ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
По данным ведомства, в 161 ДТП виновниками стали сами пользователи средств индивидуальной мобильности. В результате этих аварий пострадали 166 человек.
Все три смертельных случая произошли из-за наездов и столкновений. По информации Госавтоинспекции, причиной стали неосторожность пользователей СИМ и нарушения ими правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в Краснодарском крае введут административную ответственность за нарушение правил парковки средств индивидуальной мобильности. Для нарушителей предусмотрят разные размеры штрафов в зависимости от категории.
Физическим лицам за неправильную парковку СИМ будет грозить штраф в размере 1 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей взыскание составит 10 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб.
Также сообщалось, что в Новороссийске за парковкой электросамокатов планируют следить с помощью искусственного интеллекта.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко ранее назвал электросамокаты и питбайки угрозой для пешеходов.