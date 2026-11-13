Главные новости за 13 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежское ООО СЗ «Выбор-Запад», входящее в группу компаний бывшего депутата областной думы Александра Цыбаня, победило в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории на Московском проспекте, 179. За право реализации проекта боролись шесть компаний, включая структуры ГК «Развитие» Сергея Гончарова. Начальная цена лота составляла 136,9 млн руб., в ходе торгов она выросла в 6,2 раза — до 855,9 млн руб.
Воронежские ООО «Эконива» и «Эконива-Семена», новосибирское ООО «Сибирская Нива», рязанское ООО «Ока Молоко» и калужское ООО «Калужская Нива», входящие в группу «Эконива» Штефана Дюрра, заключили с Россельхозбанком договоры поручительства по двум кредитным линиям ООО «Эконива Алтай». Совокупный размер обязательств составляет 424 млн руб.
Резидент свободной экономической зоны ООО «Аллнекс Белгород», входящее в международную группу Allnex, головной компанией которой является тайская PTT Global Chemical Public Company Limited, подало иск к московскому ООО «Алексгрупп». Сумма требований составляет 74,3 млн руб.
Арбитражный суд Калининградской области прекратил производство по иску входящего в ГК «Содружество» ООО «Курскагротерминал» к московскому ООО «Альфавестстрой». Истец требовал взыскать 289,3 млн руб. Спор был связан с выполнением подрядных работ на крупнейшем в России комплексе по переработке масличных культур в Касторенском районе Курской области.
Аукцион по продаже трех недостроенных многоквартирных домов и двух земельных участков в Военном городке №1 в Липецке признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Имущество федеральной собственности выставлялось единым лотом с начальной ценой 990,9 млн руб.
Орловский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Орла об избрании меры пресечения руководителю регионального казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Александру Ященко. В начале ноября его могли задержать по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Официальные комментарии полиции и региональных властей пока не поступали.
ООО СЗ «Известняк» Ольги Чуприковой и Семена Курносова строит десятиэтажный жилой комплекс «Цнинский» в селе Бокино городского округа Тамбов. Объект расположен по адресу: Дорожный переулок, 39а. Стоимость проекта оценивается в 571 млн руб. Сдать дом планируется в четвертом квартале 2027 года, передать ключи — в июне 2028-го.