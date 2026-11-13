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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Под Тамбовом строят 10-этажный ЖК «Цнинский» за 571 млн рублей

Застройщик ООО СЗ «Известняк» Ольги Чуприковой и Семена Курносова возводит 10-этажный жилой комплекс «Цнинский» в селе Бокино городского округа Тамбов по адресу: Дорожный переулок, 39а. Планируемая стоимость строительства составляет 571 млн руб. Сдача дома запланирована в четвертом квартале 2027 года, а выдача ключей — в июне 2028-го. Об этом свидетельствуют данные проектной декларации.
Проект ЖК «Цнинский»

Проект ЖК «Цнинский»

наш.дом.рф

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Известняк» зарегистрировано в Тамбовской области с 1997 года. Основным видом деятельности сейчас указано производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Учредителями в ЕГРЮЛ указаны Ольга Чуприкова (доля 4,4 млн руб. в залоге) и Семен Курносов (доля 2,3 млн руб.). В 2025 году выручка предприятия снизилась на 5% и составила 458 млн руб. Чистая прибыль выросла на 44% — до 125 млн руб.

Многоквартирный дом с кирпичными стенами получит четыре подъезда. В нем предусмотрены 144 квартиры: 67 однокомнатных, 69 двухкомнатных и восемь трехкомнатных. Общая жилая площадь составит порядка 7,7 тыс. кв. м, а площадь квартир — от 37,8 до 81,9 кв. м. Также запроектированы четыре нежилых помещения. Класс энергоэффективности здания — B.
Подземный паркинг не запроектирован. Для жителей и гостей ЖК будут доступны 34 машино-места на придомовой территории. Жилой комплекс получит одну детскую площадку.

Застройщик ООО СЗ «Известняк» специализируется на типовых объектах. Среди уже сданных объектов — дома в селе Бокино и других локациях. Сданы три дома с общей жилой площадью 21,5 тыс. кв. м. В настоящее время ведется строительство двух домов с жилой площадью 15,5 тыс. кв. м. Объекты планируют сдать в 2026 и 2027 годах.

В начале этого года «Ъ-Черноземье» писал, что в рейтинге застройщиков Тамбовской области ООО СЗ «Известняк» упало сразу на восемь позиций. Лидером по итогам 2025-го стала ГК «Тамбов бизнес строй».
В конце октября также стало известно, что ООО СЗ «Строительная компания Жупиков» (входит в ГК «СКЖ», контролируется экс-депутатом Государственной думы Александром Жупиковым) планирует возвести десятиэтажный (один этаж — подземный) многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения на улице имени Савостьянова в Тамбове. Планируемая стоимость строительства составляет 816,3 млн руб.

Авторы

  • Денис Данилов