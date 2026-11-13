Под Тамбовом строят 10-этажный ЖК «Цнинский» за 571 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Известняк» зарегистрировано в Тамбовской области с 1997 года. Основным видом деятельности сейчас указано производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Учредителями в ЕГРЮЛ указаны Ольга Чуприкова (доля 4,4 млн руб. в залоге) и Семен Курносов (доля 2,3 млн руб.). В 2025 году выручка предприятия снизилась на 5% и составила 458 млн руб. Чистая прибыль выросла на 44% — до 125 млн руб.