Белгородская «дочка» Allnex подала иск к московской компании на 74 млн рублей

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аллнекс Белгород» зарегистрировано в Шебекине Белгородской области в декабре 2013 года. Компания специализируется на производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Оксана Косицина. Доли в предприятии распределены между бельгийской Allnex Belgium (99%) и нидерландской Allnex Netherlands B.V. (1%). Головной компанией является тайская PTT Global Chemical Public Company Limited. Последняя доступная финансовая отчетность «Аллнекс Белгород» относится к 2021 году: тогда выручка составила 1,9 млрд руб., а убыток — 34 млн руб. Более поздние финансовые показатели в открытых источниках не раскрывались.

ООО «Алексгрупп» зарегистрировано в Москве в июле 2006 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Даниил Клименко. Он сменил Александра Аверьянова, который вышел из состава владельцев 28 мая 2026-го. В 2025 году выручка компании составила 675,4 млн руб. (рост на 10 205% за год), чистая прибыль — 48,3 млн руб. (рост на 21 754%). В 2024 году эти показатели составляли 6,6 млн и 221 тыс. руб. соответственно.