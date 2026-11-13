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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородская «дочка» Allnex подала иск к московской компании на 74 млн рублей

Резидент свободной экономической зоны ООО «Аллнекс Белгород» (входит в международную группу Allnex, головной компанией которой является тайская PTT Global Chemical Public Company Limited) обратился в Арбитражный суд с иском к московскому ООО «Алексгрупп». Сумма заявленных требований составляет 74,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск к производству пока не принят. По данным «СПАРК-Интерфакс», требования связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки. Информация о конкретных соглашениях и обстоятельствах возникновения разногласий в открытой карточке дела пока отсутствует. К участию в деле в качестве третьего лица привлечен производитель нефтепродуктов ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аллнекс Белгород» зарегистрировано в Шебекине Белгородской области в декабре 2013 года. Компания специализируется на производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Оксана Косицина. Доли в предприятии распределены между бельгийской Allnex Belgium (99%) и нидерландской Allnex Netherlands B.V. (1%). Головной компанией является тайская PTT Global Chemical Public Company Limited. Последняя доступная финансовая отчетность «Аллнекс Белгород» относится к 2021 году: тогда выручка составила 1,9 млрд руб., а убыток — 34 млн руб. Более поздние финансовые показатели в открытых источниках не раскрывались.

ООО «Алексгрупп» зарегистрировано в Москве в июле 2006 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Даниил Клименко. Он сменил Александра Аверьянова, который вышел из состава владельцев 28 мая 2026-го. В 2025 году выручка компании составила 675,4 млн руб. (рост на 10 205% за год), чистая прибыль — 48,3 млн руб. (рост на 21 754%). В 2024 году эти показатели составляли 6,6 млн и 221 тыс. руб. соответственно.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что банкротящееся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к тайваньской Monocrystal Co на 699 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Отмечается, что спор может быть связан с обязательствами по договорам поставки, однако конкретные соглашения, период их исполнения и структура заявленной суммы не уточняются.

Авторы

  • Кабира Гасанова