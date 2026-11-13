«Курскагротерминал» отказался от иска на 290 млн рублей к московским строителям

Это уже второй отказ производителя масел от претензий к столичному подрядчику за последнее время. Ранее, 30 октября, тот же суд прекратил производство по другому иску «Курскагротерминала» к «Альфавестстрою» – о взыскании 2,25 млн руб. (из них 2,1 млн руб. составлял неотработанный аванс по договору подряда от марта 2023 года, остальное – проценты за пользование чужими средствами). Компании также вернут 64,65 тыс. руб. госпошлины.