«Курскагротерминал» отказался от иска на 290 млн рублей к московским строителям
Арбитражный суд Калининградской области прекратил производство по иску входящего в калининградскую ГК «Содружество» ООО «Курскагротерминал» к московской стройфирме ООО «Альфавестстрой» о взыскании 289,3 млн руб. Спор касался подрядных работ на крупнейшем в России комплексе по переработке масличных культур в Касторенском районе Курской области.
О подаче этого иска «Ъ-Черноземье» сообщал в августе. Как следует из определения суда от 9 ноября, истец сам отказался от заявленных требований в полном объеме (по п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ), в связи с чем утратил право повторно обращаться в суд по тем же основаниям. Кроме того, из федерального бюджета компании «Курскагротерминал» возвратят 1,35 млн руб. государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления.
Это уже второй отказ производителя масел от претензий к столичному подрядчику за последнее время. Ранее, 30 октября, тот же суд прекратил производство по другому иску «Курскагротерминала» к «Альфавестстрою» – о взыскании 2,25 млн руб. (из них 2,1 млн руб. составлял неотработанный аванс по договору подряда от марта 2023 года, остальное – проценты за пользование чужими средствами). Компании также вернут 64,65 тыс. руб. госпошлины.
Оба спора касались неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. На сайте ООО «Альфавестстрой» указано, что компания в 2021–2025 годах выступала генеральным подрядчиком при строительстве маслоэкстракционного завода в составе производственно-логистического комплекса «Курскагротерминала» в Касторенском районе Курской области. В частности, столичная фирма занималась возведением экстракционного корпуса, общестроительными и пусконаладочными работами, а также монтажом технологического оборудования. Вероятно, финансовые и производственные разногласия удалось урегулировать во внесудебном порядке.
«Ъ-Черноземье» направил запросы обоим сторонам разбирательства с просьбой прокомментировать их позиции по делу.
Весь производственно-логистический комплекс «Курскагротерминала» в Касторенском районе общей мощностью переработки до 3 млн т масличных культур в год состоит из трех очередей, строительство которых было завершено к началу 2026 года. Общий объем инвестиций в проект оценивался почти в 59 млрд руб.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» (выручка за 2025 год — 94 млрд руб., прибыль — 2,4 млрд руб.) зарегистрировано в Курской области в 2019 году и входит в структуру ГК «Содружество». Московское ООО «Альфавестстрой» (выручка за 2025 год — 3,2 млрд руб., прибыль — 52 млн руб.) в равных долях принадлежит Павлу Гуляю, Константину Лещене и гендиректору Кириллу Гуляю.