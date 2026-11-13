Не состоялись торги по продаже недостроев в военном городке Липецка за 991 млн

По данным издания Gorod48, строительство домов для военнослужащих началось весной 2014 года, а завершить его планировали в 2015-м. Однако работы были приостановлены, и в 2022 году территорию вокруг недостроев огородили. В июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева сообщила на заседании городского совета Липецка, что Министерство обороны не планирует передавать объекты в муниципальную собственность. По ее словам, ведомство позднее должно было определить сроки их ввода в эксплуатацию. В марте 2026 года РБК со ссылкой на сенатора от Липецкой области Евгению Уваркину писал, что «ДОМ.РФ» выставит недостроенные дома на торги в течение года. Предполагалось, что вырученные средства направят на обеспечение военнослужащих жильем.