Не состоялись торги по продаже недостроев в военном городке Липецка за 991 млн
Аукцион по продаже трех недостроенных многоквартирных домов и двух земельных участков под ними в Военном городке №1 в Липецке признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Имущество находится в федеральной собственности и выставлялось единым лотом с начальной ценой 990,9 млн руб.
Общая площадь недостроев составляет 47,8 тыс. кв. м. Степень готовности первого дома — 91%, двух других — по 74%. Объекты предназначены для жилой застройки и расположены на участках общей площадью 19,6 тыс. кв. м. Территория ограничена улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф. С. и Валентины Терешковой.
Согласно аукционной документации, здания не эксплуатируются. В них выявлены частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, отсутствие остекления и плесень на стенах. Инженерные коммуникации отсутствуют либо разрушены, благоустройство территории не завершено. На участках размещены металлические бытовки, будка, гараж и деревянные туалеты.
Предыдущие торги, проведенные в августе, также не состоялись из-за отсутствия участников. Новый аукцион пока не объявлялся.
По данным издания Gorod48, строительство домов для военнослужащих началось весной 2014 года, а завершить его планировали в 2015-м. Однако работы были приостановлены, и в 2022 году территорию вокруг недостроев огородили. В июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева сообщила на заседании городского совета Липецка, что Министерство обороны не планирует передавать объекты в муниципальную собственность. По ее словам, ведомство позднее должно было определить сроки их ввода в эксплуатацию. В марте 2026 года РБК со ссылкой на сенатора от Липецкой области Евгению Уваркину писал, что «ДОМ.РФ» выставит недостроенные дома на торги в течение года. Предполагалось, что вырученные средства направят на обеспечение военнослужащих жильем.