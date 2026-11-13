Структуры воронежской «Эконивы» поручились по кредитам алтайской «дочки» на 424 млн руб
Входящие в группу компаний «Эконива» Штефана Дюрра воронежские ООО «Эконива» и ООО «Эконива-Семена», новосибирское ООО «Сибирская Нива», рязанское ООО «Ока Молоко» и калужское ООО «Калужская Нива» заключили с Россельхозбанком (РСХБ) договоры поручительства по двум кредитным линиям ООО «Эконива Алтай» на общую сумму 424 млн руб. Это следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.
Все компании поручились по кредитной линии алтайской дочки «Эконивы» от 14 октября. Ее сумма составляет 100 млн руб., срок поручительства — до 8 октября 2030 года. ООО «Эконива» отдельно подписало с РСХБ договор относительно еще одной кредитной линии ООО «Эконива Алтай» — уже на 324 млн руб. Она была открыта 13 октября. Поручительство будет действовать до 31 мая 2044 года.
По данным Rusprofile, ООО «Эконива Алтай» зарегистрировано в Алтайском крае в сентябре 2018 года для производства сырого коровьего молока. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и управляющая организация — ООО «Эконива-АПК холдинг». По итогам 2025 года предприятие выручило 2,6 млрд руб. и получило 582 млн руб. чистой прибыли против 1,6 млрд и 277 млн годом ранее.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал о поручительствах двух других структур «Эконивы» — рязанского «Ока Молоко» и воронежского ТД «Эконива молочные продукты» — по двум кредитам «Эконивы Алтай» на 4,8 млрд руб. каждый. Срок действия тех обязательств истекает 31 мая 2044 года.