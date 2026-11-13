Структуры воронежской «Эконивы» поручились по кредитам алтайской «дочки» на 424 млн руб

Все компании поручились по кредитной линии алтайской дочки «Эконивы» от 14 октября. Ее сумма составляет 100 млн руб., срок поручительства — до 8 октября 2030 года. ООО «Эконива» отдельно подписало с РСХБ договор относительно еще одной кредитной линии ООО «Эконива Алтай» — уже на 324 млн руб. Она была открыта 13 октября. Поручительство будет действовать до 31 мая 2044 года.