Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Структуры воронежской «Эконивы» поручились по кредитам алтайской «дочки» на 424 млн руб

Входящие в группу компаний «Эконива» Штефана Дюрра воронежские ООО «Эконива» и ООО «Эконива-Семена», новосибирское ООО «Сибирская Нива», рязанское ООО «Ока Молоко» и калужское ООО «Калужская Нива» заключили с Россельхозбанком (РСХБ) договоры поручительства по двум кредитным линиям ООО «Эконива Алтай» на общую сумму 424 млн руб. Это следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Все компании поручились по кредитной линии алтайской дочки «Эконивы» от 14 октября. Ее сумма составляет 100 млн руб., срок поручительства — до 8 октября 2030 года. ООО «Эконива» отдельно подписало с РСХБ договор относительно еще одной кредитной линии ООО «Эконива Алтай» — уже на 324 млн руб. Она была открыта 13 октября. Поручительство будет действовать до 31 мая 2044 года.

По данным Rusprofile, ООО «Эконива Алтай» зарегистрировано в Алтайском крае в сентябре 2018 года для производства сырого коровьего молока. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и управляющая организация — ООО «Эконива-АПК холдинг». По итогам 2025 года предприятие выручило 2,6 млрд руб. и получило 582 млн руб. чистой прибыли против 1,6 млрд и 277 млн годом ранее.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал о поручительствах двух других структур «Эконивы» — рязанского «Ока Молоко» и воронежского ТД «Эконива молочные продукты» — по двум кредитам «Эконивы Алтай» на 4,8 млрд руб. каждый. Срок действия тех обязательств истекает 31 мая 2044 года.

Авторы

  • Алина Морозова