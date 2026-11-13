Главу «Орелгосзаказчика» не выпустили из СИЗО

«Орелгосзаказчик» выступает заказчиком работ по всем крупнейшим региональным стройкам — в частности, аэропорта «Южный» и многопрофильного медицинского центра областной больницы, известного как «Титаник». По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова, который выступает генподрядчиком второго объекта, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан.