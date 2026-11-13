Главу «Орелгосзаказчика» не выпустили из СИЗО
Орловский облсуд оставил без изменения решение Советского райсуда облцентра об избрании меры пресечения главе казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Александру Ященко. Это следует из картотеки суда. В начале ноября он мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Официальных комментариев от полиции и регионального правительства области все еще не было.
16 ноября облсуд рассмотрит жалобу бывшего первого замначальника «Орелгосзаказчика» Дмитрия Штыкова на решение Советского райсуда о заключении его под стражу.
«Орелгосзаказчик» выступает заказчиком работ по всем крупнейшим региональным стройкам — в частности, аэропорта «Южный» и многопрофильного медицинского центра областной больницы, известного как «Титаник». По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова, который выступает генподрядчиком второго объекта, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан.
Согласно картотеке арбитражных дел, в рамках банкротного дела «Стрелы» временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от должности. Арбитражный суд Московской области принял заявление к рассмотрению и назначил заседание по нему на 8 декабря.