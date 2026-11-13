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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Главу «Орелгосзаказчика» не выпустили из СИЗО

Орловский облсуд оставил без изменения решение Советского райсуда облцентра об избрании меры пресечения главе казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Александру Ященко. Это следует из картотеки суда. В начале ноября он мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Официальных комментариев от полиции и регионального правительства области все еще не было.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

16 ноября облсуд рассмотрит жалобу бывшего первого замначальника «Орелгосзаказчика» Дмитрия Штыкова на решение Советского райсуда о заключении его под стражу.
«Орелгосзаказчик» выступает заказчиком работ по всем крупнейшим региональным стройкам — в частности, аэропорта «Южный» и многопрофильного медицинского центра областной больницы, известного как «Титаник». По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова, который выступает генподрядчиком второго объекта, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан.
Согласно картотеке арбитражных дел, в рамках банкротного дела «Стрелы» временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от должности. Арбитражный суд Московской области принял заявление к рассмотрению и назначил заседание по нему на 8 декабря.

Авторы

  • Алина Морозова