Отнять и перенаправить

В ЕС возобновились дискуссии о возможном использовании российских активов, замороженных после 2022 года. По данным СМИ, на этой неделе тема поднималась на неформальной встрече глав МИДов стран—участниц ЕС в Ирландии. Потребность в дополнительных средствах возникла в первую очередь в связи с дефицитом военного бюджета Украины в размере €27 млрд. Существующие правовые механизмы не позволяют экспроприировать российские деньги, но не исключено, что в ЕС создадут для этой цели новую финансовую структуру с соответствующими полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

В Ирландии прошла неформальная встреча европейских министров иностранных дел, на которой рассматривались спорные вопросы, в том числе усиление давления на Россию. Прежде всего речь идет о возможном изъятии активов Центробанка РФ в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Кроме того, в Евросоюзе заморожены десятки миллиардов долларов частных активов попавших под санкции физических лиц и компаний. Российский регулятор уже попытался через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой активов. Суд решение удовлетворил, однако Euroclear его не признал.

Для сравнения: дефицит военного бюджета Украины составляет €27 млрд. Еще €100 млрд Еврокомиссия надеется выделить Киеву в рамках бюджета на 2028–2034 годы. Союзники рассчитывают на возврат этих средств в дальнейшем.

Еще в 2023 году Евросоюз объявил о создании рабочей группы по подготовке правовой базы, которая позволит использовать блокированные средства. «Все предельно ясно: Россия должна оплатить восстановление Украины»,— заявлял тогда премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Рабочая группа провела ревизию замороженных средств по странам ЕС, так как активы оставались в юрисдикции отдельных стран. В 2025 году Евросоюз запретил перевод России активов и резервов ЦБ РФ и связанных с ним структур. Кроме того, удалось реализовать инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — уже сейчас отдавать Киеву доход с замороженных бумаг. С момента заморозки средств сумма чрезвычайных доходов составила уже €8 млрд. И в начале августа госпожа фон дер Ляйен объявила о поступлении в бюджет ЕС €1,4 млрд, пообещав использовать эти средства для помощи Украине.

Однако доступа не к процентам, а к самим активам европейцам получить пока не удалось. В том числе из-за стран, которые беспокоятся, что экспроприация российских денег может подпортить их репутацию в глазах других инвесторов. «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта»,— заявил в конце прошлой недели министр обороны Бельгии, где расположен Euroclear, Тео Франкен.

Позиция Бельгии, впрочем, может измениться, если опеку над российскими деньгами удастся официально передать из бельгийской юрисдикции под юрисдикцию ЕС.

С предложением создать новую депозитарную организацию в августе выступили бывший министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо. Идею разморозить и использовать российские ресурсы поддержали в Швеции, Нидерландах, Испании и Польше. Возможность создания нового механизма была одной из тем, которые, по данным СМИ, главы МИДов ЕС и обсудили на своей неформальной встрече.

В Москве любые попытки воспользоваться чужими деньгами оценивают однозначно. «Они (представители Запада.— “Ъ”) все ломают голову, как бы это украсть так, чтобы закон какой-нибудь подвести под это. Позорно, я считаю, для людей, которые выдают себя за образец цивилизованного развития межчеловеческих отношений»,— ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал»,— пообещал на этой неделе представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Галина Дудина