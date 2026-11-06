Активы поддаются разморозке
Что означает решение Административного суда Люксембурга
Суд Люксембурга разрешил разблокировку активов россиян. Он отменил решение местного Минфина, которое запрещает возвращать ценные бумаги граждан, не попавших под санкции ЕС. Речи о государственных резервах России пока не идет.
Разбирательство инициировал брокер, чьи активы заморозили в 2022 году. Он оспорил постановление властей Люксембурга, согласно которому разблокировке подлежали только денежные средства, но не ценные бумаги. Суд признал его неправомерным. Другие держатели замороженных активов теперь могут ссылаться на это решение в своих исках, отметил партнер BGP Litigation Сергей Гландин:
«Некий брокер выполнил все условия, подал заявление о разблокировке, но потом ему было отказано по довольно натянутым формальным основаниям. И вот этот отказ уже в административном порядке был оспорен. Было заявлено пять доводов, но суд остановился лишь на первом (о неправильном толковании и применении Минфином Люксембурга регламента о санкциях против РФ). Я напомню, что документ наделяет правом национальные компетентные органы власти выдавать разрешения на разблокировку. Здесь якобы речь шла не о платеже, а о переводе бумаг. Суд поставил все точки над i: орган власти Люксембурга незаконно самоустранился от принятия решения.
Это решение вселяет какую-то долю уверенности, но лишь в тех россиян, которые уже воспользовались до 7 января этим порядком и впоследствии получили отказ. Нужно посмотреть, какой там срок исковой давности. Скорее всего, нужно спешить. Такие отказы как незаконные на основании этого прецедента можно оспаривать еще какое-то непродолжительное время. Здесь речь идет о Clearstream, о Люксембурге.
По подсчетам нашего Минфина, после 2022 года было совокупно заморожено менее 9% активов, поэтому не так много желающих обращались за разблокировкой. Но прецедент, конечно же, вселяет уверенность. И на него, кстати, можно также ссылаться в других судебных органах государств-членов ЕС».
Впрочем, речи о немедленной разблокировке активов пока не идет, суд пока лишь отменил постановление Минфина. К тому же это решение также еще могут оспорить. Впрочем, слом тренда уже очевиден, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:
«Для разблокировки активов по статистике, которую мы имеем на июнь 2026 года, в Минфин Люксембурга было подано всего лишь 95 заявлений. По 87 из них получен отказ. Только по семи случаям была выдана лицензия, то есть практика до недавнего времени крайне негативна.
Естественно, российские инвесторы десять раз подумают прежде, чем нести расходы и ввязываться в юридические процедуры. Но ситуация резко поменялась, вышло решение административного трибунала, действия Министерства финансов Люксембургом признаны незаконными. На мой взгляд, этот вердикт подтолкнет россиян снова обращаться в это ведомство, потому что сейчас шансы на получение такой лицензии существенным образом увеличились.
В долгосрочной перспективе я вижу высокую вероятность для упорных российских инвесторов добиться разблокировки своих активов.
Что касается Euroclear, Бельгия и Люксембург пересекаются между собой только на уровне общего регулирования в рамках Европейского союза. Поэтому в этом случае большее значение имеют решения апелляционного суда Совета ЕС по делу НРД против Совета ЕС, которые говорят о том, что активы неподсанкционных инвесторов в целом должны быть разблокированы».
При этом в июне суд ЕС оставил в силе санкции против Национального расчетного депозитария и отклонил его иск к Совету Евросоюза. При этом в пояснении к делу было указано, что ограничения против самого НРД не делают невозможным возврат средств его клиентам. Власти европейских стран вправе выдавать такие разрешения и обязаны учитывать право инвесторов на собственность.