Активы поддаются разморозке

«Некий брокер выполнил все условия, подал заявление о разблокировке, но потом ему было отказано по довольно натянутым формальным основаниям. И вот этот отказ уже в административном порядке был оспорен. Было заявлено пять доводов, но суд остановился лишь на первом (о неправильном толковании и применении Минфином Люксембурга регламента о санкциях против РФ). Я напомню, что документ наделяет правом национальные компетентные органы власти выдавать разрешения на разблокировку. Здесь якобы речь шла не о платеже, а о переводе бумаг. Суд поставил все точки над i: орган власти Люксембурга незаконно самоустранился от принятия решения.