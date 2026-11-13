Минфин предложил увеличить вычет по НДПИ для «Газпрома» с августа 2029 года
Минфин предложил с 1 августа 2029 года увеличить для «Газпрома» ежемесячный вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 8 млрд руб. вместо 5,5 млрд руб. Для независимых производителей газа ведомство одновременно предлагает поднять надбавку к налогу с 11% до 14%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием законопроекта.
Предложения подготовлены ко второму чтению законопроекта № 617–9 из бюджетного пакета. Вычет в 5,5 млрд руб. и надбавку в 11% предлагается сохранить по 31 июля 2029 года. Срок, на который будет предоставлен вычет в 8 млрд руб., в поправках не указан. Их рассмотрение комитетом Госдумы по бюджету и налогам запланировано на 15 ноября.
Право на вычет по действующему Налоговому кодексу имеет полностью принадлежащая «Газпрому» компания с лицензией на добычу газа на Ямале и запасами свыше 3,5 трлн куб. м на начало 2024 года. С ноября 2026 года размер льготы составляет 2,444 млрд руб. в месяц. С августа 2027 года он должен увеличиться до 3,5 млрд руб., а с августа 2028-го — до 5,5 млрд руб.
Вычет и надбавку ввел закон от 28 ноября 2025 года. Для независимых производителей надбавка с ноября 2026 года составляет 5%, с августа 2027-го предусмотрено 8%, с августа 2028-го — 11%. Ее рассчитывают от стоимости газа, проданного производителем и его группой за предыдущий месяц внутри страны по регулируемым оптовым ценам. Минфин объяснял введение надбавки изъятием дополнительных доходов от опережающей индексации этих цен.