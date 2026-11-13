Минфин предложил увеличить вычет по НДПИ для «Газпрома» с августа 2029 года

Право на вычет по действующему Налоговому кодексу имеет полностью принадлежащая «Газпрому» компания с лицензией на добычу газа на Ямале и запасами свыше 3,5 трлн куб. м на начало 2024 года. С ноября 2026 года размер льготы составляет 2,444 млрд руб. в месяц. С августа 2027 года он должен увеличиться до 3,5 млрд руб., а с августа 2028-го — до 5,5 млрд руб.