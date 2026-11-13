Марин Ле Пен перестала быть пугалом

У ее кампании появляется и вполне практическая основа. Еще недавно финансовые трудности RN могли стать серьезным препятствием для президентской гонки. Французские банки не спешили кредитовать партию, а стоимость полноценной президентской кампании измеряется десятками миллионов евро. Теперь ситуация меняется. 10 ноября стало известно, что Национальное объединение получило предварительное согласие двух европейских банков на кредит в размере €10,6 млн. Получение кредита не делает кампанию автоматически обеспеченной, но снимает одну из наиболее острых проблем: возможность нормально организовать работу штаба, поездки, встречи, рекламную и региональную кампании. Речь пока идет именно о предварительном согласии, а не о подписанном договоре. Тем не менее это серьезная перемена. Для партии, которая рассчитывает прийти к власти, финансовая неопределенность могла бы оказаться не менее опасной, чем политическая изоляция.