В Забайкалье подросток напал на школу с топором

Представители силовых и надзорных структур не комментируют инцидент. Информацию о произошедшем агентству подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталия Эпова. Ее аппарат направил запросы в региональные УМВД, СУ СК России и министерство образования края, чтобы установить причины произошедшего, условия, в которых находился ребенок, и то, какая помощь ему и окружающим необходима.