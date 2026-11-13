В Забайкалье подросток напал на школу с топором
В Шелопугинском округе Забайкалья один из учеников ворвался в школу, вооруженный топором и ножами. По информации Chita.ru, инцидент произошел 12 ноября. Подросток заперся в одном кабинете с младшеклассниками, но его смогла успокоить учительница. После этого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.
Представители силовых и надзорных структур не комментируют инцидент. Информацию о произошедшем агентству подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталия Эпова. Ее аппарат направил запросы в региональные УМВД, СУ СК России и министерство образования края, чтобы установить причины произошедшего, условия, в которых находился ребенок, и то, какая помощь ему и окружающим необходима.
Известно, что подросток на учете в школе и комиссии по делам несовершеннолетних не состоял, воспитывается в многодетной семье.