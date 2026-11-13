Дефицит бюджета США за месяц вырос почти в 15 раз

Рост расходов бюджета в октябре составил 12% к уровню октября 2025 года и достиг $773 млрд. Основной вклад в увеличение расходов внесли выплаты в поддержку сельского хозяйства на сумму $14 млрд (рост на 80%) и военные нужды, расходы на которые выросли на $28 млрд (30%). Проценты по федеральному долгу также увеличились на $11 млрд и достигли $115 млрд.