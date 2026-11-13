Дефицит бюджета США за месяц вырос почти в 15 раз
Дефицит федерального бюджета США в октябре 2026 года достиг рекордных $404 млрд, что на 42% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года и почти в 15 раз больше по сравнению с сентябрем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные американского Минфина. За месяц, с начала нового финансового года, доходы бюджета составили $369 млрд, тогда как расходы достигли $773 млрд.
Ведомство отмечает значительное снижение поступлений от таможенных пошлин и подоходного налога — показатель сократился на $29 млрд, или 36%, — до $51 млрд по сравнению с прошлым годом. Сокращение налоговых поступлений частично связано с переносом сроков подачи деклараций для жителей Калифорнии, пострадавших от лесных пожаров 2025 года.
Рост расходов бюджета в октябре составил 12% к уровню октября 2025 года и достиг $773 млрд. Основной вклад в увеличение расходов внесли выплаты в поддержку сельского хозяйства на сумму $14 млрд (рост на 80%) и военные нужды, расходы на которые выросли на $28 млрд (30%). Проценты по федеральному долгу также увеличились на $11 млрд и достигли $115 млрд.