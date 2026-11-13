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Радио «Ъ FM»

Переговорам назначили новый раунд

Каковы итоги визита в Москву спецпредставителей президента США
Москва и Киев готовы привлечь европейскую сторону к новому раунду переговоров. Об этом написал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X, подводя итоги трехдневных встреч с представителями России, Украины и стран ЕС. В Кремле участие европейцев, впрочем, не подтверждали.

Cathal McNaughton / Reuters

Накануне из Москвы американские переговорщики отправились в Дублин, на встречу с Владимиром Зеленским. Тот участвует в неформальном саммите лидеров стран Евросоюза. Украинский президент заявил, что переговоры в Абу-Даби дали надежду на завершение боевых действий и отметил важность вопроса обмена пленными. В свою очередь, Кушнер подчеркнул, что договоренности о новой системе европейской безопасности должны учитывать интересы Украины и предусматривать урегулирование конфликта:

«Последние три дня для нас выдались очень напряженными. В Абу-Даби мы провели многочасовые встречи, которые продолжались и днем, и ночью. Затем мы отправились в Москву. Там состоялась продолжительная, подробная и продуктивная встреча с Владимиром Путиным. Нам удалось окончательно согласовать обмен военнопленными. Это очень важный результат.

Последние несколько месяцев мы также очень тесно работаем с европейцами. И это крайне важно: заключить соглашение без участия Европы за столом переговоров невозможно. Мы неоднократно говорили об этом Владимиру Путину. Зеленский с самого начала активно поддерживал эту позицию. Думаю, нам удалось убедить в этом и российского президента. Он готов попробовать такой формат».

Встречу в Кремле и Москва, и Вашингтон оценили позитивно. Американские переговорщики поддержали предложение Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области по аналогии с акцией в Алешках. Как указал помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия готова немедленно приступить к разминированию территории. Кроме того, согласовываются параметры «самого масштабного» обмена пленными.

Как спецпосланники Дональда Трампа показали себя на встрече в Кремле

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В целом, консультации и переговоры на этой неделе оказались особенно продуктивны в части гуманитарных вопросов, отметила президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:
«Когда мы узнали об Алешках, все было уже согласовано. А первой леди США как-то сложно отказывать. Здесь посмотрим, но я думаю, что даже уже сама инициатива это позитивно. Второй позитивный момент — масштабный обмен. Ранее говорили о формате "тысяча на тысячу", это тоже очень важно.
И, наконец, из области того, что в последние три дня называется новой архитектурой европейской безопасности, Москва дала согласие на привлечение представителей Старого Света. Это имеет принципиальное значение, потому что обсуждать будущее архитектуры европейской безопасности без европейцев не имеет никакого смысла.
И, думается, когда официально посланники от ЕС примут участие в этих переговорах, уже можно будет надеяться на достижение каких-то соглашений.
Вместе с тем есть трактовки со стороны, скажем, экспертов в ЕС и США, что Москва таким образом хочет размыть решение о приостановке вооруженного конфликта. Но на самом деле об этом нужно говорить. Я как эксперт призывала еще год назад к тому, что нужно разговаривать по поводу будущей архитектуры безопасности».

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По мнению The New York Times, если Россия начнет переговоры с европейскими представителями, они будут жесткими. Это дал понять Владимир Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером. Между тем Вашингтон считает, что подключение к переговорам ЕС позволило бы «добиться гораздо большего прогресса».
В российском МИДе ранее указывали, что эффект может быть обратным. Именно эту позицию Путин мог донести до американских спецпосланников. А те должны будут передать ее ЕС, указывал замглавы МИДа Сергей Рябков. Кроме прочего, не совсем понятно, как такая четырехсторонняя встреча может выглядеть на практике, подчеркнул главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

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«В Европе, с одной стороны, рвутся участвовать в переговорах. Но кто должен быть представителем от ЕС, с какими полномочиями, вообще непонятно. Вообще я думаю, что Москву устроит буквально почти любой. Но любой представитель от Европы будет повязан по рукам и ногам, потому что он равнодействующая всяких разных внутренних интересов, плюс ему нужен формальный мандат на ведение политической дипломатической линии. А получит ли он его или нет, совершенно неясно.
Что касается встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС, то это будет такой мини-Анкоридж полтора года спустя. Сюрпризов я бы не ждал. Все очень вязко, зыбко, и добиться чего-то наскоками никому не удавалось и не удастся. Но импульс какой-то встреча, наверное, придаст. Вероятно, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят некие общие вопросы, в частности, конфликты на мировой арене, может быть, будет фигурировать и Украина. Отдельно встречаться втроем в Шэньчжэне по этой теме, конечно, абсолютно невозможно».
По традиции из столицы Уиткофф и Кушнер уехали не с пустыми руками. Им подарили синие пуховики с символикой сборной России из той же коллекции, что и куртка Кирилла Дмитриева, передает ТАСС. По прилете ей заинтересовался Стивен Уиткофф. В прошлом декабре американские спецпредставители улетели в Вашингтон с ящиком красной икры для Дональда Трампа.
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Авторы

  • Екатерина Вихарева
    Екатерина Вихарева
    редактор