Переговорам назначили новый раунд

«Последние три дня для нас выдались очень напряженными. В Абу-Даби мы провели многочасовые встречи, которые продолжались и днем, и ночью. Затем мы отправились в Москву. Там состоялась продолжительная, подробная и продуктивная встреча с Владимиром Путиным. Нам удалось окончательно согласовать обмен военнопленными. Это очень важный результат.

Последние несколько месяцев мы также очень тесно работаем с европейцами. И это крайне важно: заключить соглашение без участия Европы за столом переговоров невозможно. Мы неоднократно говорили об этом Владимиру Путину. Зеленский с самого начала активно поддерживал эту позицию. Думаю, нам удалось убедить в этом и российского президента. Он готов попробовать такой формат».