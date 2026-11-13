В результате ударов ВСУ по Белгородской области погибли три человека, 14 ранены
Как сообщал «Ъ-Черноземье», ребенок погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. От полученных травм девочка скончалась на месте. Ее мать получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи транспортировала женщину в областную клиническую больницу, она находится на стационарном лечении.
В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. В здании повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. Второй беспилотник ударил по коммерческому объекту. Еще двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Также два дрона сдетонировали у частного дома в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. В результате мирный житель получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия. Помимо этого, по данным оперативного штаба региона, в Грайвороне поздно вечером при атаке БПЛА произошло возгорание частного дома, которое потушил пожарный расчет.