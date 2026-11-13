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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

В результате ударов ВСУ по Белгородской области погибли три человека, 14 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах погибли три человека. Среди них — 12-летняя девочка. Ранения получили 14 человек в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах. Пятеро из них находятся на лечении в медучреждениях. Об этом 13 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье», ребенок погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. От полученных травм девочка скончалась на месте. Ее мать получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи транспортировала женщину в областную клиническую больницу, она находится на стационарном лечении.

  • В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. В здании повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. Второй беспилотник ударил по коммерческому объекту. Еще двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

  • Также два дрона сдетонировали у частного дома в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. В результате мирный житель получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия. Помимо этого, по данным оперативного штаба региона, в Грайвороне поздно вечером при атаке БПЛА произошло возгорание частного дома, которое потушил пожарный расчет.

Удары за прошедшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксированы три артиллерийских обстрела и девять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 298 беспилотников.
Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за предыдущие сутки территория Белгородской области была атакована 90 раз. В Грайворонском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек.

Авторы

  • Денис Данилов