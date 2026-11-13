В результате ударов ВСУ по Белгородской области погибли три человека, 14 ранены

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ребенок погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. От полученных травм девочка скончалась на месте. Ее мать получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи транспортировала женщину в областную клиническую больницу, она находится на стационарном лечении.

В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. В здании повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. Второй беспилотник ударил по коммерческому объекту. Еще двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.