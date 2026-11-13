Расходы европейских стран на СПГ из России за десять месяцев выросли на 21%

За десять месяцев объем поставок вырос на 6,3% год к году, до 12,9 млн т. В октябре он сократился на 11%, но затраченная на СПГ сумма выросла на 2,6%, до €839 млн. Этому способствовало рекордное за четыре года подорожание газа в ЕС — впервые с декабря 2022 года его стоимость превысила €90 за 1 МВт•ч.