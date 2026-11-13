Расходы европейских стран на СПГ из России за десять месяцев выросли на 21%
Euronews: страны ЕС потратили €8,7 млрд на российский СПГ за январь-октябрь
Расходы покупателей из европейских стран на российский сжиженный природный газ (СПГ) растут в преддверии полного запрета на его импорт по долгосрочным контрактам с января, пишет Euronews со ссылкой на подсчеты Urgewald. По данным аналитиков, с января по октябрь ЕС потратил на сырье €8,7 млрд, что на 21% больше, чем за весь 2025 год.
За десять месяцев объем поставок вырос на 6,3% год к году, до 12,9 млн т. В октябре он сократился на 11%, но затраченная на СПГ сумма выросла на 2,6%, до €839 млн. Этому способствовало рекордное за четыре года подорожание газа в ЕС — впервые с декабря 2022 года его стоимость превысила €90 за 1 МВт•ч.
Больше всего российского СПГ в этом году закупили во Франции (5,37 млн т), Бельгии (3 млн т), Испании (2,91 млн т), Нидерландах (1,32 млн т) и Португалии (0,2 млн т). Всего за неполный год российские СПГ-заводы направили на мировые рынки 28,65 млн т.