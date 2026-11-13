Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе представителя по Украине
Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. Ведущая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности.
Вторая группа выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.
Третий, наименее многочисленный, лагерь поддерживает главу евродипломатии Каю Каллас. Однако, по мнению некоторых дипломатов, ее четкая антироссийская позиция существенно мешает ей стать переговорщиком. Кандидатуру госпожи Каллас в целом редко рассматривают серьезно на эту роль, отмечает издание.
Обсуждение кандидатур запланировано на саммите Евросоюза 13 ноября в Дублине. Однако, по данным Politico, скорее всего, единого решения в этот день достигнуто не будет.
По итогам переговоров 12 ноября с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что сторонам удалось согласовать участие ЕС в следующем раунде переговоров. До этого встречи проходили в трехстороннем формате при посредничестве США. Таким же образом были организованы переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября.