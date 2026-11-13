Не безопасностью единой
Омар Нессар о целях визита российской делегации в Кабул
Состоявшийся 12 ноября визит в Кабул российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком показывает, что Москва смотрит на Афганистан не только через призму безопасности.
Визит носит знаковый характер. Впервые после признания в 2025 году Москвой новой власти в Афганистане в Кабул приехал российский чиновник такого уровня. О том, что на повестке стоит именно экономика, говорит и состав делегации. Помимо глав профильных ведомств, в нее вошел внушительный десант представителей российского бизнеса, представляющий в том числе регионы.
Ключевым пунктом программы стало совещание в расширенном формате под сопредседательством Оверчука и вице-премьера Исламского Эмирата Афганистан муллы Абдул-Гани Барадара. В нем приняли участие члены российской делегации, руководители афганских министерств и представители деловых кругов. По словам Барадара, Кабул рассчитывает вывести взаимную торговлю на уровень, который в полной мере раскроет экономический потенциал двух стран. Афганская сторона призвала российский бизнес инвестировать в горнодобывающую отрасль, запуск промышленных предприятий и инфраструктуру. Кроме того, Барадар отметил широкие возможности для наращивания экспорта афганской сельхозпродукции в Россию, призывая к снятию барьеров.
Очевидно, реакцией российской стороны на этот призыв стало заявление гостя, прозвучавшее позже во дворце Арг на встрече с главой правительства талибов муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом. Российский вице-премьер предложил Кабулу наладить контакты с Евразийской экономической комиссией, чтобы синхронизировать вопросы технического регулирования и стандартов.
Торговля между странами набирает обороты. За первые восемь месяцев 2026 года взаимный товарооборот вырос и достиг почти $350 млн. С учетом быстрого роста населения Афганистана местный рынок становится все более привлекательным для российских производителей. Основу экспорта составляют мука, растительное масло и нефтепродукты, а в этом году начали налаживаться и поставки фармацевтической продукции.
Однако за оптимистичными цифрами статистики скрываются серьезные барьеры. Развитию полноценной торговли по-прежнему мешают сложности с логистикой, из-за которых российская продукция теряет конкурентоспособность на афганском рынке. Для перелома ситуации Москве предстоит создать условия для работы в обход традиционных транспортных коридоров. Еще одним серьезным препятствием остаются плохие банковские связи, за которыми стоят уже политические причины, прежде всего западное санкционное давление.
Несмотря на эти сложности, часть российского бизнеса успешно работает в сегментах, где санкционные и логистические риски минимальны. Для Кабула же еще важнее нарастить собственный экспорт на российский рынок. Впрочем, в Москве прекрасно понимают, что даже при снятии всех ограничений емкость афганского рынка остается относительно небольшой.
Главный интерес России лежит гораздо глубже привычного экспорта и импорта. Речь идет о долгосрочных стратегических целях, включая участие российских компаний в крупных инфраструктурных проектах, а также в разведке и добыче редкоземельных элементов.
Судя по предыдущим заявлениям Алексея Оверчука, для Москвы крайне важен и транзитный потенциал Афганистана, который может стать частью крупных транспортных артерий Евразии.
Можно не сомневаться, что в геополитическом плане визит сработал и за ним с пристальным вниманием следили далеко за пределами региона. Чем глубже Афганистан интегрируется в проекты Москвы и ее партнеров, тем слабее становятся позиции Запада в этом регионе и тем меньше у Кабула стимулов искать сближения с Вашингтоном.
Не меньший интерес шаги Москвы вызывают и у ближайших соседей Афганистана, прежде всего у Пакистана. Вопреки первоначальным ожиданиям, отношения Исламабада с Кабулом после возвращения талибов к власти заметно осложнились. В этих условиях активный диалог России с афганским руководством заметно усиливает переговорные позиции Москвы накануне намеченной на начало декабря встречи с руководством Пакистана, где афганская повестка наверняка окажется в центре внимания.
Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)