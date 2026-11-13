Не безопасностью единой

Ключевым пунктом программы стало совещание в расширенном формате под сопредседательством Оверчука и вице-премьера Исламского Эмирата Афганистан муллы Абдул-Гани Барадара. В нем приняли участие члены российской делегации, руководители афганских министерств и представители деловых кругов. По словам Барадара, Кабул рассчитывает вывести взаимную торговлю на уровень, который в полной мере раскроет экономический потенциал двух стран. Афганская сторона призвала российский бизнес инвестировать в горнодобывающую отрасль, запуск промышленных предприятий и инфраструктуру. Кроме того, Барадар отметил широкие возможности для наращивания экспорта афганской сельхозпродукции в Россию, призывая к снятию барьеров.