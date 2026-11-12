В белгородском Шебекино четыре человека ранены при ударе по дому и коммерческому объекту

В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. Один мужчина получил мелкие осколочные ранения головы, другой — поверхностные осколочные ранения головы, плеча и рук. Пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение они продолжат амбулаторно. В здании повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. Об этом 12 ноября рассказали в оперштабе Белгородской области.