В белгородском Шебекино четыре человека ранены при ударе по дому и коммерческому объекту
В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. Один мужчина получил мелкие осколочные ранения головы, другой — поверхностные осколочные ранения головы, плеча и рук. Пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение они продолжат амбулаторно. В здании повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. Об этом 12 ноября рассказали в оперштабе Белгородской области.
Второй дрон, по данным оперативного штаба, ударил по коммерческому объекту. Двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали осколочное ранение лица. У женщины предварительно установлена акубаротравма. После оказания помощи пациенты будут направлены в медицинские учреждения Белгорода. На месте происшествия повреждены остекление здания и машина. При падении еще одного FPV-дрона посечен грузовой автомобиль.
Также в оперштабе сообщили, что в Белгороде при атаке беспилотника был поврежден объект инфраструктуры.
Сегодня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за прошлые сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате удара в Грайворонском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении.