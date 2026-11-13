Под тенью Евгении Гуцул

Выборы могут вернуть автономии полноценное руководство, но вряд ли устранят все конфликтные точки в отношениях автономии с центральными властями. Символом противостояния Комрата и Кишинева стала и остается по сей день Евгения Гуцул, избранная в 2023 году на пост башкана. Отношения с Кишиневом обострились практически с самого начала ее правления. Президент Майя Санду не включила, как того требует закон, Евгению Гуцул в состав правительства, связав ее с объявленной вне закона командой бизнесмена и политика Илана Шора. Гуцул расценила это как отказ признавать выбор жителей автономии. А в августе 2025 года ее приговорили к семи годам заключения за участие в незаконном финансировании партии «Шор». Обвинение касалось деятельности до избрания башканом, в том числе ввоза денег из России для партийной работы. Сама Гуцул вину отрицает и считает свое преследование политическим.