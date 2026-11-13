Под тенью Евгении Гуцул
Гагаузия выбирает нового главу
15 ноября в молдавской автономии Гагаузии, которая не первый год конфликтует с молдавскими властями и чей избранный руководитель Евгения Гуцул находится в тюрьме, пройдут выборы главы региона (башкана) и Народного собрания. Они должны завершить затяжной кризис власти. Однако смена руководства сама по себе вряд ли устранит противоречие между пророссийскими настроениями региона и его экономической зависимостью от Кишинева.
15 ноября жители молдавской автономии Гагаузии будут выбирать одновременно и своего руководителя, за пост которого поборются сразу восемь кандидатов, и 35 депутатов.
Выборы могут вернуть автономии полноценное руководство, но вряд ли устранят все конфликтные точки в отношениях автономии с центральными властями. Символом противостояния Комрата и Кишинева стала и остается по сей день Евгения Гуцул, избранная в 2023 году на пост башкана. Отношения с Кишиневом обострились практически с самого начала ее правления. Президент Майя Санду не включила, как того требует закон, Евгению Гуцул в состав правительства, связав ее с объявленной вне закона командой бизнесмена и политика Илана Шора. Гуцул расценила это как отказ признавать выбор жителей автономии. А в августе 2025 года ее приговорили к семи годам заключения за участие в незаконном финансировании партии «Шор». Обвинение касалось деятельности до избрания башканом, в том числе ввоза денег из России для партийной работы. Сама Гуцул вину отрицает и считает свое преследование политическим.
17 августа Народное собрание Гагаузии признало должность башкана вакантной, поэтому юридически речь идет уже о выборе преемника бывшей главы автономии.
Исполняющий обязанности башкана Илья Узун призвал бойкотировать выборы, настаивая, что легитимным руководителем остается Гуцул.
Лидер молдавских социалистов Игорь Додон попросил президента Майю Санду помиловать ее, представив это как возможный жест примирения между центром и автономией. Несколько кандидатов также обещают добиваться освобождения бывшего башкана.
Политический капитал в Гагаузии всегда можно было набирать на сопротивлении Кишиневу и обещаниях помощи из Москвы. Еще на местном голосовании 2014 года, проведение которого суд признал незаконным, подавляющее большинство участников поддержало интеграцию в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Десять лет спустя почти 95% участников конституционного референдума в автономии выступили против закрепления курса на вступление Молдавии в ЕС. Эти шаги позволяли местным политикам представлять отношения с Москвой как выполнение запроса избирателей.
При Евгении Гуцул российское направление получило особенно заметное политическое оформление: в условиях отсутствия рабочего диалога с президентом Молдавии доступ к российскому руководству стал политическим ресурсом. В марте 2024 года она встретилась с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко, а затем с российским президентом Владимиром Путиным, который, по словам самой Гуцул, обещал поддержку в защите ее прав и полномочий.
Евгения Гуцул добивалась поставок газа по специальной цене напрямую от «Газпрома», говорила об открытии российского рынка для гагаузских товаров и финансовой поддержке населения. Объяснение же препятствий на этом пути сводилось к обвинениям Кишинева в блокировании помощи.
Наиболее наглядным примером стала договоренность с Промсвязьбанком, подписанная в Москве в апреле 2024 года. Пенсионерам и бюджетникам обещали ежемесячные надбавки в размере 2 тыс. молдавских леев (более 9,2 тыс. руб.) через счета в российском банке и платежную систему «Мир». Проект был связан с командой Илана Шора и организацией «Евразия». Однако «Мир» в Молдавии не заработал, а получение средств требовало дополнительных операций.
В октябре 2026 года Дмитрий Песков назвал освобождение Евгении Гуцул одним из шагов, необходимых для нормализации отношений Москвы и Кишинева. Кремль рассматривает ее как политзаключенную, тогда как молдавская сторона исходит из обвинительного приговора. Требуя ее освобождения сейчас, кандидаты на пост главы Гагаузии, по сути, обращаются к ее сторонникам и обозначают отношение к России.
Управлять новому башкану придется в рамках молдавских институтов и экономики, тесно связанной с европейским рынком. По данным за 2025 год, на Евросоюз пришлось 58,9% товарного экспорта Гагаузии, а на страны СНГ — всего 7,8%.
Новому главе придется учитывать интересы производителей, для которых отношения с ЕС являются вопросом продаж, пусть даже многие избиратели отвергают европейский курс.