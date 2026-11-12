Один мирный житель погиб и восемь ранены при ударах ВСУ в Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате удара в Грайворонском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Об этом 12 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
В оперативном штабе региона уточнили, что мужчина погиб в селе Головчино в результате удара FPV-дрона по автомобилю. Раненый скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, пострадала женщина. Она продолжит лечение амбулаторно.
По данным главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксированы 11 сбросов взрывных устройств с БПЛА и два обстрела с применением артиллерии. Сбиты и подавлены 140 беспилотников.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Белгороде сотрудники полиции в ходе мероприятий в рамках контртеррористической операции установили и привлекли к ответственности 25-летнюю местную жительницу. По данным полиции, в августе этого года девушка «зафиксировала на свой телефон и распространила в одном из каналов иноагента» информацию о последствиях атаки на социальный объект в областном центре.