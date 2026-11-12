Один мирный житель погиб и восемь ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате удара в Грайворонском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Об этом 12 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.