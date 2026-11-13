«Похоже, придется рисковать»
Дмитрий Дризе — о сложном положении Дональда Трампа
Дональд Трамп заявил, что намерен искоренить коррупцию в демократических штатах. Одновременно президент США фактически отказался от дальнейших переговоров с Ираном и предпочел не заметить скандал вокруг гендиректора Nvidia. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональду Трампу срочно нужны победы.
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Дональд Трамп дает понять, что готов нанести ответный удар после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. 47-й президент Соединенных Штатов объявил о намерении проверить так называемые синие демократические штаты на предмет коррупции. Соответствующее поручение дано Джей Ди Вэнсу, который, судя по всему, отозван с иранского направления.
Ранее сообщалось, что вице-президент занимается вопросом восстановления контактов с Исламской Республикой. Трамп, со своей стороны, заявил, что сделка с этой страной отменяется: Америка контролирует Ормузский пролив и иранские деньги. Означают ли подобные тезисы возобновление полномасштабной войны, сказать сложно. Но мирным сценарием это точно не назовешь. К слову, авианосец «Теодор Рузвельт» с кораблями сопровождения и морской пехотой уже должен прибыть в регион.
Впрочем, похоже, что более вероятна именно внутренняя война. Трамп прямо упомянул Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс в качестве примеров «плохо управляемых и коррумпированных» демократических штатов. Это прямой ответ на действия оппонентов. Ранее будущие главы ключевых комитетов Палаты представителей, конгрессмены-демократы Роберт Гарсия и Джейми Раскин, а также сенатор Ричард Блументал, анонсировали масштабные парламентские расследования в отношении представителей действующей администрации, семьи, а также приближенных главы Белого дома по подозрению в коррупции и конфликте интересов.
Кроме того, очень похоже, что Дональд Трамп предпочел не заметить шпионско-корпоративный скандал вокруг руководителя Nvidia и фактически дал указание, кого выбрать вместо ушедшего в отставку Дженсена Хуанга. Работу последнего он назвал «фантастической» и предложил назначить его преемником бывшего гендиректора Apple Тима Кука. Собственно, к чему все это?
Действующему президенту Соединенных Штатов просто необходимы успехи, причем срочно. Теоретически их можно достичь, но на каждом направлении есть огромный риск, что станет еще хуже.
Новая эскалация с Ираном кажется почти неизбежной: развязать ее недолго, но быстрая победа неочевидна. С Украиной все еще сложнее, с Китаем — и подавно, равно как и с попыткой победить коррупцию в «синих» штатах.
При этом просто сидеть и ждать у моря погоды Трамп тоже не может: ни внешние, ни внутренние противники не дремлют. Стоит упустить инициативу, и последствия для администрации окажутся еще тяжелее. Похоже, придется рисковать, другого выхода нет. При этом у американского лидера нет права на ошибку. Непростая ситуация. Как бы то ни было, ждем развязки.