При этом просто сидеть и ждать у моря погоды Трамп тоже не может: ни внешние, ни внутренние противники не дремлют. Стоит упустить инициативу, и последствия для администрации окажутся еще тяжелее. Похоже, придется рисковать, другого выхода нет. При этом у американского лидера нет права на ошибку. Непростая ситуация. Как бы то ни было, ждем развязки.