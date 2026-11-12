В результате атаки БПЛА под Белгородом погибла 12-летняя девочка

Беспилотник атаковал автомобиль в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. От полученных травм 12-летняя девочка скончалась на месте. Мать девочки получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи транспортирует женщину в областную клиническую больницу. Об этом 12 ноября сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.