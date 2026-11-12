В результате атаки БПЛА под Белгородом погибла 12-летняя девочка
Беспилотник атаковал автомобиль в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. От полученных травм 12-летняя девочка скончалась на месте. Мать девочки получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи транспортирует женщину в областную клиническую больницу. Об этом 12 ноября сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
«Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка»,— написал глава региона в «Максе».
Ранее сегодня стало известно, что два дрона сдетонировали у частного дома в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. В результате мирный житель получил тяжелые ранения и скончался на месте.
Помимо этого, в городе Шебекино четыре человека сегодня были ранены при ударах беспилотников по жилому дому и коммерческому объекту.