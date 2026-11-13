Нидерланды запросили у США ранее поставленные Украине ракеты Sidewinder
Нидерланды в 2026 году направили США запросы на закупку до 479 ракет AIM-9X Sidewinder стоимостью $360 млн. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы Пентагона. Оружие этой модификации ранее поставляли Украине. При этом американские уведомления не содержат сведений о том, предназначены ли новые закупки непосредственно для последующей передачи Киеву.
Запросы предусматривают дополнительные поставки к контрактам 2022 и 2024 годов. В марте власти США уведомляли Конгресс о расширении программы на $65 млн — до 87 ракет AIM-9X Block II. В сентябре они сообщили о возможности продать Нидерландам еще до 392 таких ракет за $295 млн. По данным агентства, с учетом дополнений контракты охватывают 863 ракеты почти на $1,17 млрд.
Sidewinder включает ракеты, пригодные для применения в системах ПВО. Вашингтон уже предоставлял такое оружие Киеву в составе пакетов военной помощи. В конце октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о поиске дополнительных ракет для украинской противовоздушной обороны. По его словам, страна рассматривает в том числе запасы международных партнеров.