Нидерланды запросили у США ранее поставленные Украине ракеты Sidewinder

Запросы предусматривают дополнительные поставки к контрактам 2022 и 2024 годов. В марте власти США уведомляли Конгресс о расширении программы на $65 млн — до 87 ракет AIM-9X Block II. В сентябре они сообщили о возможности продать Нидерландам еще до 392 таких ракет за $295 млн. По данным агентства, с учетом дополнений контракты охватывают 863 ракеты почти на $1,17 млрд.