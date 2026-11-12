Мужчина погиб при детонации двух дронов у частного дома в Белгородской области
Два дрона сдетонировали у частного дома в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. В результате мирный житель получил тяжелые ранения и скончался на месте. Об этом сообщил региональный оперштаб.
В результате взрывов было повреждено остекление дома.
Сегодня днем в городе Шебекино Белгородской области из-за атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадали два человека. Еще двое получили ранения при ударе беспилотника по коммерческому объекту.
За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз. В результате в Грайворонском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек.