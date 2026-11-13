Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 13 ноября

Ночью силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над Ростовом-на-Дону и десятью районами Ростовской области. Среди них — Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы.

При атаке ВСУ один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону повреждены пять многоквартирных домов. В Октябрьском районе для жителей поврежденного дома развернут пункт временного размещения.

В Советском районе города повреждения получило производственное помещение. Возникший пожар был локализован на площади 20 кв. м.

В хуторе Колузаево Азовского района из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери и окна четырех частных домов. В одном из домов повреждена газовая труба.