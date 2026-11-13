Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 13 ноября
Ростовская область
Ночью силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над Ростовом-на-Дону и десятью районами Ростовской области. Среди них — Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы.
При атаке ВСУ один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону повреждены пять многоквартирных домов. В Октябрьском районе для жителей поврежденного дома развернут пункт временного размещения.
В Советском районе города повреждения получило производственное помещение. Возникший пожар был локализован на площади 20 кв. м.
В хуторе Колузаево Азовского района из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери и окна четырех частных домов. В одном из домов повреждена газовая труба.
В Аксайском районе загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м.
Волгоградская область
При атаке БПЛА погибли четыре человека, двое пострадали, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Возгорания произошли на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда.
В рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажках и молодежном центре, никто не пострадал.
Москва и Подмосковье
В сторону Московского региона с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября летели 467 беспилотников ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин.
Большую часть БПЛА удалось сбить на дальних рубежах, еще 144 — на подлете к столице.
К семи утра возобновили работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Шереметьево почти всю ночь принимал и отправлял самолеты штатно.
Калужская область
133 беспилотника были уничтожены ночью над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Всего за ночь были сбиты 1198 беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ночная атака стала одной из самых массированных за год, следует из подсчетов ТАСС.