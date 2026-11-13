Positive Technologies: число фишинговых сайтов выросло вдвое
По итогам третьего квартала 2026 года число фишинговых доменов выросло в два раза относительно аналогичного периода прошлого года и превысило 3,4 тыс., следует из исследования Positive Technologies. По сравнению со вторым кварталом этого года рост составил 34%.
По данным компании, почти 90% доменов были связаны с попытками получить доступ к учетным записям пользователей популярных мессенджеров, еще 5% предназначались для кражи банковских данных или получения денег. Злоумышленники копировали оформление службы доставки и банка. На поддельных страницах пользователю предлагали подтвердить заказ или войти в банковский сервис. В одном из вариантов несколько способов оплаты возвращали ошибку, оставляя доступным только один способ. Другие страницы обещали выигрыш, для получения которого требовалось заранее оплатить пошлину или доставку либо связаться с «менеджером». По данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года злоумышленники похитили у физлиц 13,3 млрд руб.