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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

О чем говорили Путин с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Господин Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции, проведенной раннее в Алешках, призвал европейцев определиться, хотят они «мира или войны» и заявил о надежде на «вечный» мир на Украине. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф (третий слева), Джаред Кушнер (в центре) и глава РФПИ Кирилл Дмитриев (в центре)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф (третий слева), Джаред Кушнер (в центре) и глава РФПИ Кирилл Дмитриев (в центре)

Pavel Bednyakov / AP

Заявления Путина

Завершение конфликта

  • Москве известно о поднятом украинской стороной вопросе «серых зон».

  • Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.

  • Иностранные войска на Украине будут законной целью для ВС РФ. Возможность их присутствия угрожает национальной безопасности России, а Москва с самого начала выступала против такого сценария.

  • Хотелось бы, чтобы мир на Украине стал вечным.

  • В вопросе территорий в украинском конфликте для России важнее люди, которые там проживают.

  • Территориальный вопрос будет обсуждаться.

Гуманитарные миссии

  • У России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек.

  • Есть возможность организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с операцией в Алешках.

  • Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

  • России нужно пять дней на разминирование территории вокруг города.

  • Если Киев считает, что контролирует город, он должен обеспечить безопасность миссии со своей стороны.

  • В Константиновке остается около 400-500 гражданских.

  • В город можно пригласить иностранные СМИ, в том числе из США.

Контакты с Европой

  • Россия никогда не была против диалога с Европой.

  • Россия хотела бы, чтобы США поработали с европейцами и те определились, хотят они мира или войны.

  • Президент Трамп предлагает договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы отказываются от этого предложения.

Заявления Уиткоффа

  • Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта.

  • Европейцы в Абу-Даби не участвовали в переговорах, но были проинформированы о контактах.

  • Президенту Украины Владимиру Зеленскому передадут информацию о сегодняшних контактах с Путиным.

  • США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности на континенте.

  • Американцы видят, что в Европе хотят участвовать в переговорах и закончить украинский конфликт.

  • Трамп просил передать президенту Путину, что очень важно завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

  • Надеюсь, что после переговоров с Путиным удастся объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев.

США. Отношения с Украиной
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Украина

Авторы

  • Мария Ежовкина
    Мария Ежовкина
    редактор