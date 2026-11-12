О чем говорили Путин с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Господин Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции, проведенной раннее в Алешках, призвал европейцев определиться, хотят они «мира или войны» и заявил о надежде на «вечный» мир на Украине. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».