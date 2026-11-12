О чем говорили Путин с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Главное
Заявления Путина
Москве известно о поднятом украинской стороной вопросе «серых зон».
Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.
Иностранные войска на Украине будут законной целью для ВС РФ. Возможность их присутствия угрожает национальной безопасности России, а Москва с самого начала выступала против такого сценария.
Хотелось бы, чтобы мир на Украине стал вечным.
В вопросе территорий в украинском конфликте для России важнее люди, которые там проживают.
Территориальный вопрос будет обсуждаться.
У России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек.
Есть возможность организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с операцией в Алешках.
Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.
России нужно пять дней на разминирование территории вокруг города.
Если Киев считает, что контролирует город, он должен обеспечить безопасность миссии со своей стороны.
В Константиновке остается около 400-500 гражданских.
В город можно пригласить иностранные СМИ, в том числе из США.
Россия никогда не была против диалога с Европой.
Россия хотела бы, чтобы США поработали с европейцами и те определились, хотят они мира или войны.
Президент Трамп предлагает договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы отказываются от этого предложения.
Заявления Уиткоффа
Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта.
Европейцы в Абу-Даби не участвовали в переговорах, но были проинформированы о контактах.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому передадут информацию о сегодняшних контактах с Путиным.
США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности на континенте.
Американцы видят, что в Европе хотят участвовать в переговорах и закончить украинский конфликт.
Трамп просил передать президенту Путину, что очень важно завершить конфликт на Украине как можно быстрее.
Надеюсь, что после переговоров с Путиным удастся объявить о новом раунде переговоров с участием европейцев.