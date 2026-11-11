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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными, безопасность Европы, визит Уиткоффа в Москву

Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил, что центральной темой встречи стала будущая система безопасности в Европе. По итогам переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными, его конкретные параметры будут обговорены позже. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Altaf Qadri / AP

Обмен пленными и система безопасности в Европе

  • Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры будут объявлены позже.

  • Конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо.

  • Россия считает правильной постановку вопроса о том, какой будет система безопасности после завершения конфликта.

  • Новая система безопасности должна быть справедливой и не ущемлять интересы других стран.

Участие Европы в переговорах

  • Общения с представителями стран Европы не было. Россия не получила от них ни одной мирной инициативы.

  • Европейские страны способствуют массовой гибели мирного населения.

  • Европейцам полезно поучиться у американских посланников реализму и желанию мира.

  • Европа может стать участником мирных переговоров, как только у нее проснется совесть.

Altaf Qadri / AP

Дальнейшие контакты

  • Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 12 ноября отправятся в Москву для обсуждения обмена заключенными.

  • Кушнер заявил, что поднимет на встрече с Путиным вопрос о возможности привлечения к переговорам европейцев.

  • Кушнер добавил, что после визита в Москву американские представители встретятся в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Авторы

  • Мария Ежовкина
    Мария Ежовкина
    редактор