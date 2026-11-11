Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными, безопасность Европы, визит Уиткоффа в Москву

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил, что центральной темой встречи стала будущая система безопасности в Европе. По итогам переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными, его конкретные параметры будут обговорены позже. Главные заявления — в подборке «Ъ».

