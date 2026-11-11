Итоги переговоров в Абу-Даби: обмен пленными, безопасность Европы, визит Уиткоффа в Москву
Обмен пленными и система безопасности в Европе
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры будут объявлены позже.
Конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо.
Россия считает правильной постановку вопроса о том, какой будет система безопасности после завершения конфликта.
Новая система безопасности должна быть справедливой и не ущемлять интересы других стран.
Участие Европы в переговорах
Общения с представителями стран Европы не было. Россия не получила от них ни одной мирной инициативы.
Европейские страны способствуют массовой гибели мирного населения.
Европейцам полезно поучиться у американских посланников реализму и желанию мира.
Европа может стать участником мирных переговоров, как только у нее проснется совесть.
Дальнейшие контакты
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 12 ноября отправятся в Москву для обсуждения обмена заключенными.
Кушнер заявил, что поднимет на встрече с Путиным вопрос о возможности привлечения к переговорам европейцев.
Кушнер добавил, что после визита в Москву американские представители встретятся в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским.