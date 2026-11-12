Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию по аналогии с Алешками

Режим прекращения огня в Алешках в Херсонской области завершился вечером 1 ноября. Локальное перемирие продолжалось почти шесть суток — 139 часов — и стало наиболее продолжительной договоренностью о прекращении огня с начала военных действий в феврале 2022 года. О нарушении условий перемирия ни Украины, ни Россия не сообщали. Основная часть гуманитарной миссии прошла 30 октября. В город доставили несколько тонн продовольствия, также была организована эвакуация жителей. При этом точное число людей, покинувших населенный пункт, не сообщалось.