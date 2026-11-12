Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию по аналогии с Алешками
Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию
Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную операцию в Константиновке (ДНР) по примеру миссии, ранее проведенной в Алешках. Об этом он заявил на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт — Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека»,— сказал президент.
Россия объявила о взятии Константиновки 3 июля. По оценке Владимира Путина, российская сторона полностью контролирует город и может гарантировать безопасность участников гуманитарной группы. Перед началом работы потребуется разминировать прилегающую территорию. На выполнение этих мероприятий, как заявил президент, понадобится около пяти суток.
Режим прекращения огня в Алешках в Херсонской области завершился вечером 1 ноября. Локальное перемирие продолжалось почти шесть суток — 139 часов — и стало наиболее продолжительной договоренностью о прекращении огня с начала военных действий в феврале 2022 года. О нарушении условий перемирия ни Украины, ни Россия не сообщали. Основная часть гуманитарной миссии прошла 30 октября. В город доставили несколько тонн продовольствия, также была организована эвакуация жителей. При этом точное число людей, покинувших населенный пункт, не сообщалось.