Мединский анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной
Российская и украинская делегации на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Сегодня в столице ОАЭ завершился второй раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию.
Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в конце октября. Украинской стороне передали 270 военнослужащих, российской — вернули столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 аналогичных обменов.