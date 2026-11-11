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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

Российская и украинская делегации на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Сегодня в столице ОАЭ завершился второй раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в конце октября. Украинской стороне передали 270 военнослужащих, российской — вернули столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 аналогичных обменов.