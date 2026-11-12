Эстония призвала Каллас и Кошту выступить от ЕС на переговорах с РФ по Украине
Эстония призвала главу дипломатической службы Евросоюза Каю Каллас и председателя Евросовета Антониу Кошту выступить от ЕС на потенциальных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Politico премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Этот вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече представителей Европейского совета в Дублине. Кристен Михал согласился уделить теме возможных переговоров с Россией и Украиной приоритетное внимание, пишет Politico.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что участие европейских стран в переговорах по Украине возможно в будущем, однако пока для этого нет необходимых условий. Источники The Telegraph среди кандидатур на роль переговорщика от ЕС называли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.
10-11 ноября в ОАЭ состоялись переговоры России, США и Украины. В Абу-Даби также присутствовали представители европейских стран, однако российская делегация с ними не встречалась. Европейские переговорщики провели переговоры с украинской делегацией.