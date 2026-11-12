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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Мир

Bloomberg: связанная с главой Nvidia шпионка вернулась в Китай

Подозреваемая в работе на китайские спецслужбы предпринимательница Элис Хуанг вернулась в Пекин, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее стало известно о ее романтических отношениях с главой Nvidia Дженсеном Хуангом.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (в центре) и предпринимательница Элис Хуанг (крайняя справа)

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (в центре) и предпринимательница Элис Хуанг (крайняя справа)

CTI / Reuters

Элис Хуанг — руководитель сингапурской компании по работе с данными Megaspeed, крупнейшего покупателя чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Джесеном Хуангом.
Шпионаж и госизмена
Китай
США