Bloomberg: связанная с главой Nvidia шпионка вернулась в Китай
Подозреваемая в работе на китайские спецслужбы предпринимательница Элис Хуанг вернулась в Пекин, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее стало известно о ее романтических отношениях с главой Nvidia Дженсеном Хуангом.
Элис Хуанг — руководитель сингапурской компании по работе с данными Megaspeed, крупнейшего покупателя чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Джесеном Хуангом.