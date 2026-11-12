Bloomberg: связанная с главой Nvidia шпионка вернулась в Китай

Элис Хуанг — руководитель сингапурской компании по работе с данными Megaspeed, крупнейшего покупателя чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Американские спецслужбы полагают, что ее завербовало министерство госбезопасности Китая. По заданию разведки, утверждают в США, она начала роман с Джесеном Хуангом.