Claude вышел из бизнеса

«Это затронет очень маленькое количество компаний, которые официально закупали Claude-подписку, именно формат для компании. Это всегда было определенного рода сложностью. Буквально еще пару недель назад перед тем, как Anthropic сказал о том, что они будут выходить на IPO, они ужесточили трекинг пользователей из недружественных для них стран, в том числе и России. По этой причине у нас и так уже отвалились практически все возможные способы там нормально зарегистрироваться. Это и так уже очень многих ударило, многие перешли на другие ИИ-шки, а компании, которым он нужен с точки зрения какой-то более детальной работы, они в России-то и не базируются».