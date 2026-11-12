Claude вышел из бизнеса
Почему российские организации больше не смогут пользоваться нейросетью
Anthropic ужесточает правила доступа к своим сервисам для компаний из неподдерживаемых стран, в том числе России. Ограничения вступают в силу 12 ноября.
0:00
0:00
Обучение собственных моделей на ответах Claude, слежка за людьми без их согласия и даже систематические оскорбления нейросети — все это запрещено обновленными правилами Anthropic. Но для российского бизнеса важнее другое: компания внесла уточнения в политику поддерживаемых регионов. Теперь для организаций, зарегистрированных в России или имеющих здесь штаб-квартиру, доступ к Claude закрыт. Причем ограничения распространяются и на сотрудников, даже если они работают из стран, где нейросеть официально доступна.
Впрочем, ничего принципиально нового в ужесточении правил нет, объясняет продюсер, основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«Это затронет очень маленькое количество компаний, которые официально закупали Claude-подписку, именно формат для компании. Это всегда было определенного рода сложностью. Буквально еще пару недель назад перед тем, как Anthropic сказал о том, что они будут выходить на IPO, они ужесточили трекинг пользователей из недружественных для них стран, в том числе и России. По этой причине у нас и так уже отвалились практически все возможные способы там нормально зарегистрироваться. Это и так уже очень многих ударило, многие перешли на другие ИИ-шки, а компании, которым он нужен с точки зрения какой-то более детальной работы, они в России-то и не базируются».
При этом рассчитывать на обход ограничений тоже не приходится.
В новых правилах появился запрет на перепродажу доступа к сервису. А значит купить подписку на нейросеть у посредников не выйдет.
И для некоторых это может стать серьезной проблемой, считает режиссер генеративного кино Павел Перегудов. Он один из тех, кто активно использует Claude в работе:
«Это один из основных инструментов, которые я использую. У меня большое количество данных находится внутри этой системы. Конечно же, в ряде случаев это крайне критично: это одна из передовых компаний, действительно уникальные решения по скорости и по стоимости. Альтернатив, к сожалению, сейчас не видно, кроме как того, что начинать разрабатывать свои собственные решения на открытых моделях».
Впрочем, многие российские корпорации уже активно разрабатывают и улучшают собственные ИИ-решения. Да и зарубежных альтернатив на рынке остается немало. К тому же иногда использовать их удобнее и выгоднее, чем Claude, уверен руководитель больших данных, высоконагруженных систем и машинного обучения «Битрикс24» Александр Сербул:
«Это же смешно — ограничить, например, использование криптовалют, посещение сайтов для взрослых. Ну это глупо звучит. Люди всегда найдут способ как-то обходить. Можно использовать открытые модели. Недели две назад вышла модель Kimi K3.1 Pro. По уровню модель китайская близко подходит к флагманам. ChatGPT, например, использует более продвинутый интерфейс пользовательский. По качеству модели в ChatGPT-модели, в принципе, на уровне Anthropic работают. DeepSeek-модели, с точки зрения программирования, решают очень много задач очень задешево. То есть никаких проблем для россиян нет».
Почти каждая третья российская компания уже использует искусственный интеллект хотя бы точечно. Но теперь задача бизнеса не только внедрить нейросеть в работу, но еще и не потерять к ней доступ.