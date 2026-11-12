Главное на рынке недвижимости к утру 12 ноября

Группа компаний «ПИК» совместно с городской компанией «Развитие территорий города» (РТГ) учредили сразу две фирмы, которые будут заниматься проектами комплексного развития территорий (КТР). Первая — СЗ «КРТ ВДНХ», вторая — «Стадион Тушино». О каких именно площадках идет речь, пока не известно. РТГ также создала со структурой «ПИК» и Capital Group, которая занимается строительством жилого комплекса «Руставели 14», компанию ООО «Добролюбова», также для КРТ. На этой улице пока одобрен один такой проект. На 1,79 га должны появиться различные образовательные объекты на 24 тыс. кв. м.