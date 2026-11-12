Главное на рынке недвижимости к утру 12 ноября
Гендиректором «Самолета» стал Иван Иванов
Совет директоров группы «Самолет» утвердил на должность генерального директора Ивана Иванова. Он войдет в состав правления компании. Господин начал работать в «Самолете» в 2025 году. Он пришел в компанию на позицию управляющего директора направления «Самолет Селект» — суббренд премиальной недвижимости девелопера. 16 октября компания сообщила об увольнении Анна Акиньшиной с поста гендиректора. Она работала на этой должности с ноября 2024 года. Госпожа Акиньшина ушла из компании, как отмечалось в пресс-релизе, по личным причинам.
Группа компаний «ПИК» совместно с городской компанией «Развитие территорий города» (РТГ) учредили сразу две фирмы, которые будут заниматься проектами комплексного развития территорий (КТР). Первая — СЗ «КРТ ВДНХ», вторая — «Стадион Тушино». О каких именно площадках идет речь, пока не известно. РТГ также создала со структурой «ПИК» и Capital Group, которая занимается строительством жилого комплекса «Руставели 14», компанию ООО «Добролюбова», также для КРТ. На этой улице пока одобрен один такой проект. На 1,79 га должны появиться различные образовательные объекты на 24 тыс. кв. м.
Мэрия Москвы разрешила разработать проект планировки территории площадью 3 га между переулком Капранова, Верхним Предтеченским, Малым Предтеченским, Нововаганьковским и Глубоким переулками. Эта территория рядом с домом правительства России. Какой инвестор получил разрешение — не раскрывается. Как пишет Telegram-канал Filatoff Inc., под застройку попадает 2,5 га, на которых можно будет возвести 91,3 тыс. кв. м недвижимости, из которых 55,7 тыс. кв. м — жилье (806 квартир). Согласно условиям, девелопер должен будет передать городу помещения на 3,3 тыс. кв. м для размещения Центра развития творчества детей и юношества «Пресня».
Власти Москвы согласовали строительство общественно-делового комплекса на Рязанском проспекте на месте автосалона «Рольф». Как сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка», общая площадь объекта — 53 тыс. кв. м. Сейчас на участке площадью 1,2 га находится двухэтажное здание автосалона площадью 3,7 тыс. кв. м., построенное в 2003 году, которое планируется реконструировать. Значительную часть территории занимают открытая парковка и газоны.
Девелопер «Самолет» исполнил требования держателей биржевых облигаций серии БО-П05 о выкупе бумаг. Всего эмитент приобрел 102,7 тыс. бумаг. Сверх цены выкупа «Самолет» дополнительно выплатил накопленный купонный доход на общую сумму 315 тыс. руб. — из расчета 3,07 руб. на одну бумагу. Выпуск имеет идентификационный номер 4В02-05-16493-А-001Р и ISIN RU000A100Q50.