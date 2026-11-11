Мединский: переговоров с представителями ЕС в Абу-Даби не было
Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию, помощник президента Владимир Мединский заявил, что контактов с представителями европейских стран не было.
«С представителям ЕС не общались», — сказал господин Мединский на пресс-конференции по итогам двухдневных переговоров (цитата по ТАСС). Он отметил, что в будущем представители ЕС могут участвовать в переговорах, но только если они внесут конкретные предложения.
«А так пока, я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников и здравому смыслу, и реализму, и желанию достичь мира», — сказал Владимир Мединский.
Во время переговоров делегаций России, Украины и США 10 и 11 ноября в Абу-Даби были советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и посол Германии в ОАЭ Тобиас Тункель.