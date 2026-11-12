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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ФинансыИнвестиции

Сбербанк оставил прежней дивидендную политику на 2027-2029 годы

Дивидендная политика Сбербанка на ближайшие три года остается неизменной и предусматривает выплаты на уровне 50% прибыли по МСФО. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора.
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Среди ключевых ориентиров стратегии «Сбера» на 2027-2029 годы господин Греф назвал рентабельность капитала не менее 21% ежегодно и его достаточность не менее 13,3%. «Мы не выбираем между будущим и настоящим, мы намерены... сохранять лидерство на текущих рынках и взрывным образом создавать новые источники дохода»,— заявил банкир.
Глава Сбербанка добавил, что кредитная организация будет делать все для того, чтобы сохранить дивидендные выплаты на прежнем уровне и не потерять «любовь акционеров».
Сбербанк
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Инвестиции