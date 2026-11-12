Сбербанк оставил прежней дивидендную политику на 2027-2029 годы

Среди ключевых ориентиров стратегии «Сбера» на 2027-2029 годы господин Греф назвал рентабельность капитала не менее 21% ежегодно и его достаточность не менее 13,3%. «Мы не выбираем между будущим и настоящим, мы намерены... сохранять лидерство на текущих рынках и взрывным образом создавать новые источники дохода»,— заявил банкир.