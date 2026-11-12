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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Ушаков: ЕС пока не может выбрать переговорщика по Украине

Решения о том, кто будет представлять Евросоюз на переговорах об урегулировании украинского конфликта, пока нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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«Европейцы пока не могут выбрать одну кандидатуру на роль переговорщика по теме урегулирования»,— сказал господин Ушаков журналистам. Накануне спецпосланник американского президента Джаред Кушнер говорил о необходимости привлечь страны ЕС к переговорам. По его мнению, это единственный способ добиться результата.
В 12:00 мск в Кремле начнется встреча Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным. Они обсудят итоги двухдневных переговоров по урегулированию конфликта. На повестке, среди прочего, будут предложения США привлечь ЕС к переговорному процессу и подготовить соглашение о безопасности в Европе.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
США. Отношения с Россией