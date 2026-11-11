В Кремле допустили участие Европы в дальнейших переговорах по Украине
В Кремле не исключают участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине «на каком-то этапе» в будущем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако пока такого видения нет, добавил он.
«Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
10-11 ноября в ОАЭ состоялись переговоры России, США и Украины. В Абу-Даби также присутствовали представители европейских стран, однако российская делегация с ними не встречалась. Европейские переговорщики провели переговоры с украинской делегацией.