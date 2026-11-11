В Кремле допустили участие Европы в дальнейших переговорах по Украине

«Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.