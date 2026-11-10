Делегация Украины встретилась с представителями ЕС и США перед переговорами с РФ
Украинская делегация встретилась в Абу-Даби с представителями Европы и НАТО, а также со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Reuters.
Цель встречи — обсудить позиции и координировать шаги перед следующим этапом переговоров, уточняет Reuters.
10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.