«У игроков возник конфликт с главным тренером»

Каждый раз на протяжении вот уже почти пяти лет тема мотивации футболистов в товарищеских играх возникает перед каждым противостоянием сборной РФ. Об этом столько было сказано, что, кажется, тема раскрыта на все 100%. Но нет. Главного тренера все равно мучают подобными вопросами. И судя по тому, как эмоционально отвечает наставник, он так же, как и болельщики, не может привыкнуть к отстранению: