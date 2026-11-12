«У игроков возник конфликт с главным тренером»
Владимир Осипов — о товарищеской игре России против Узбекистана
Сборная России по футболу сыграет очередной товарищеский матч 12 ноября. Соперником команды Валерия Карпина будет Узбекистан. Игра пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
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Каждый раз на протяжении вот уже почти пяти лет тема мотивации футболистов в товарищеских играх возникает перед каждым противостоянием сборной РФ. Об этом столько было сказано, что, кажется, тема раскрыта на все 100%. Но нет. Главного тренера все равно мучают подобными вопросами. И судя по тому, как эмоционально отвечает наставник, он так же, как и болельщики, не может привыкнуть к отстранению:
«Это самый сложный период за всю историю российского футбола, российского спорта. Были матчи против Франции, против Исландии, против Украины. Но это были матчи отбора, официальные игры. И тот ажиотаж, давление и волнение, которое было в этих матчах, оно, понятно, не сравнится с нынешними матчами, товарищескими».
Еще одна вечная тема перед матчами сборной — состав на игру. В этот раз пресса активно обсуждала отсутствие в команде двух лучших бомбардиров РПЛ — Максима Глушенкова и Александра Соболева. Вроде как у игроков возник конфликт с главным тренером. Кто там прав, а кто виноват, как всегда выяснить вряд ли получится. Но пока матчи товарищеские, проблема не кажется глобальной, хотя советы по поводу состава тренерскому штабу продолжают давать на разных уровнях.
Чтобы снять напряжение, Российский футбольный союз перед матчем с Узбекистаном даже снял проморолик.
На нем продавщица маленького продуктового магазина, куда Карпин зашел за водой, дает ему советы по составу. Продавщицу сыграла комедийная актриса Ольга Картункова. По разумению работника прилавка, на поле в обязательном порядке должны выйти Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в воротах, конечно, — Матвей Сафонов. Также были намеки на Данилу Кругового и Алексея Миранчука из американского клуба «Атланта Юнайтед».
Валерий Карпин показал достойный уровень актерского мастерства и ушел из магазина в раздумьях. Сейчас каждый товарищеский матч РФС пытается превратить в шоу, и этот посыл в сложившихся условиях абсолютно верный, считает комментатор Александр Аксенов:
«Устаивают всевозможные анимации, шоу, розыгрыши, организуют приезд больших музыкальных коллективов. То есть зрителей ждет не только футбол. Это вообще большое событие».
Конечно, несмотря на элементы шоу, результат от сборной все равно будут требовать, а команда Узбекистана на своем поле точно не позволит себе играть спустя рукава. Хозяева, несмотря на не самые стабильные результаты, на своем поле проигрывают нечасто. Их тренирует Фабио Каннаваро. И кстати, в 2022-м Россия сыграла с Узбекистаном вничью (0:0). Но в этот раз наша команда должна побеждать, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:
«Уровень Узбекистана, конечно, не сравнится с подготовкой сборной РФ.
Все равно хочется хоть здесь получить удовольствие от игры лучших российских футболистов».
Доставят лучшие игроки страны радость поклонникам футбола или нет, увидим 12 ноября. Встреча с Узбекистаном начнется в 18:00 мск. Прямую трансляцию со стадиона «Пахтакор» будет вести Первый канал.