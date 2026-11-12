Верховный суд признал экстремистской и запретил в РФ украинскую «Желтую ленту»
Верховный суд России признал украинскую организацию «Желтая лента» экстремистской и запретил ее деятельность в стране, сообщила пресс-служба инстанции. Иск о признании движения экстремистским подала Генпрокуратура в октябре.
«Судом установлено, что деятельность объединения под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер»,— указано в заявлении суда.
Организация «Желтая лента» (признана экстремистской и запрещена в России) была создана на Украине в апреле 2022 года. Ее активисты призывают жителей новых российских регионов вывешивать украинские флаги и желтые ленты на улицах и в общественных местах.