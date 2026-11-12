Politico сообщило о росте поддержки выдвижения Рубио на выборах 2028 года
В Республиканской партии США растет число сторонников выдвижения госсекретаря США Марко Рубио кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Об этом сообщает Politico.
Издание провело интервью примерно с двумя десятками законодателей-республиканцев. По данным Politico, многие конгрессмены присматриваются к Марко Рубио вместо вице-президента Джей Ди Вэнса, которого избиратели могут связывать с непопулярностью действующей администрации и ее политического курса.
Член Палаты представителей от Индианы Марлин Штуцман назвал госсекретаря «с большим отрывом самым талантливым республиканцем», способным объединить партию. Другой конгрессмен на условиях анонимности выразил надежду, что в начале следующего года господин Рубио дистанцируется от президента Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.
Однако собеседники из окружения самого госсекретаря отмечают, что он сейчас полностью сосредоточен на текущей работе и не планирует участвовать в выборах.
На прошлой неделе Марко Рубио отказался комментировать информацию о возможном участии в президентской гонке. Он сообщил, что поддержит Джей Ди Вэнса, если тот объявит об участии в президентской гонке.